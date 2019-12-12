Магадан, Магаданская область, , 07:26 — REGNUM Власти Магаданской области присоединились к опросам населения по поводу объявления 31 декабря нерабочим днём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Колымский губернатор Сергей Носов объявит о своём решении на основании мнения жителей области 14 декабря. Предлагается рабочий день 31 декабря перенести на субботу 28 декабря.

В опросах большинство голосует за отмену рабочего дня. Судя по всему так и случится.

Как сообщало ИА REGNUM, уже семь регионов РФ приняли решение сделать 31 декабря выходным днём. 11 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о подобном решении.