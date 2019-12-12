Куньмин, Китай, , 07:18 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая отправила восточным провинциям рекордное количество электроэнергии в 2019 году, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

По данным на 8 декабря объем переданной электроэнергии впервые в истории превысил 140 млрд кВт/ч, продемонстрировав годовой рост в размере 4,6%, сообщили в юньнаньском подразделении компании China Southern Power Grid.

Провинция поставила цель переправить 1 млрд кВт/ч электроэнергии в провинцию Хайнань с июня, когда началась передача электричества в самую южную островную провинцию страны.

Юньнань построит еще больше линий электропередача. Ожидается, что это поможет увеличить максимальные мощности передачи электричества на 25% до 39,15 млрд кВт/ч до конца 2020 года. Гидроэнергетика Юньнани дает 60% от общей доли электричества, передаваемого по программе компании China Southern Power Grid «с запада на восток».