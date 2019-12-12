Новосибирск, , 07:15 — REGNUM Почти на 37 часов задерживается вылет рейса авиакомпании S7 из китайского города Урумчи в Новосибирск. Об этом 12 декабря сообщает справочная новосибирского аэропорта «Толмачёво».

По расписанию самолёт должен был прилететь в Новосибирск ещё 11 декабря в 06:05 местного времени. В настоящее время прибытие задержанного рейса ожидается уже 12 декабря в 18:50.

О причине задержки не сообщается. По информации справочной, она не связана с погодными условиями в аэропорту «Толмачёво».