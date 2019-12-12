Москва, , 07:12 — REGNUM Депортировать иностранцев, отбывших в России срок по «наркотическим статьям» Уголовного кодекса РФ, предложил 12 декабря депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»). По его мнению, инициатива позволит повысить эффективность борьбы с международной наркомафией.

«Международная наркомафия — это ничуть не меньшая проблема (если не сказать, что большая), чем международный терроризм, — заявил депутат в беседе с RT. — От наркомании за последние десятилетия пострадали миллионы наших граждан, и мы нуждаемся в эффективных и жёстких антинаркотических мерах».

Отмечается, что в настоящее время Нилов готовит поправки в Уголовный кодекс. Изменения могут коснуться статей 228—230, 231 УК РФ, а новый законопроект предусмотрит механизм конфискации имущества и финансовых активов у организаторов наркоторговли. Документ может быть внесён в Госдуму после новогодних каникул.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предложенный законопроект приравняет наркобаронов к террористам.

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