Красноярск, 12 декабря 2019, 07:02 — REGNUM В Красноярске ученики станции юных техников №1 Лев Будкеев и Николай Голиков спроектировали необычную «послушную» газонокосилку. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, помогала им педагог Ольга Коваль.
Машинка для стрижки травы — маневренная, беспроводная и компактная. Она включается по команде и передвигается по определенной траектории. Человеку нужно лишь заранее определить координаты участка для скашивания травы.
Длина газонокосилки — порядка 45 см, вес — менее 2 кг. Она работает бесшумно и автономно. Благодаря особому корпусу конструкция безопасна для людей и животных, заверили юные изобретатели.
Деревянный корпус машинки, работающей от батареек, вмещает в себя ультрозвуковые датчики, GPS-навигатор, детали конструктора Arduino и ножи.
Школьники планируют усовершенствовать и доработать газонокосилку.
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