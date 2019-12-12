Пермь, , 06:50 — REGNUM Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения для задержанного экс-министра общественной безопасности Прикамья, экс-зам­главы регионального ГУ МЧС Андрея К., который подозревается в крупном мошенничестве. Он отправлен под домашний арест на два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

По данным СМИ, следователь настаивал на заключении под стражу. Адвокат экс-чиновника просил об альтернативной мере — домашнем аресте или же денежном залоге в 3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр задержан 9 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, Андрей К. устроил егеря из своего охотхозяйства в пожарную часть в качестве пожарного. Трудоустройство носило фиктивный характер. Свои обязанности работник не выполнял, но числился в штате и получал зарплату. Ущерб, нанесенный ГУ МЧС по региону, оценивается в 790 тыс. рублей.

Андрей К. работал в структуре МЧС до 2017 года. В 2017—2019 годах являлся министром территориальной безопасности региона. В январе 2019 года подал в отставку.

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