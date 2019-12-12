Москва, , 06:40 — REGNUM Прощание с мэром Москвы Юрием Лужковым пройдёт в Москве 12 декабря в храме Христа Спасителя.

Церемония начнётся в 7:00 и продлится до 14:00. В это время в районе Хамовники будет изменена работа общественного транспорта.

Отпевание начнётся в 11:00, его проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из клиник Германии на 84 году жизни.