Курган, , 06:39 — REGNUM В Курганской области ведётся работа по созданию национального парка. Специалисты Росзаповедцентра, которые посетили Зауралье, проявили интерес к вопросам сохранения русской выхухоли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Зауральская выхухоль нуждается в особой заботе, признали эксперты. Они сочли необходимым проведение масштабных работ по поиску местообитаний и учёту численности этого уникального зверька, занесённого в Красную книгу России, для выработки мер его охраны.

По оценке экспертов, Курганская область обладает большим природным и историко-культурным потенциалом, который может быть отражён на территории национального парка.

По итогам работы экспертов из Росзаповедцентра определён перечень территорий, которые предполагается включить в состав национального парка в виде отдельных участков — кластеров, для которых определят специализацию по видам туристско-рекреационной деятельности.