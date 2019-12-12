Пермь, , 06:31 — REGNUM В Перми чиновники объявили о том, что ищут собственников гаражей, которые попали под снос в микрорайоне Разгуляй. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минстроя Пермского края.

По данным ведомства, более 80 человек уже получили выплаты, с 32 владельцами ведутся переговоры по оформлению соглашений о выплате компенсации. Не установлены собственники 25 гаражей.

В управлении капстроительства отметили, что выявлено 25 гаражных боксов, владельцы которых не зарегистрированы в Россреестре, и ранее возникшие права собственности на имущество не установлены. Собственников просят выйти на связь.

Добавим, что дело о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй получило широкий резонанс. В 2019 году начался снос более 200 гаражных боксов. Площадку расчищали для строительства новой сцены оперного театра. Владельцы гаражей посчитали такие действия незаконными. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» в отношении должностных лиц краевого Управления капитального строительства.