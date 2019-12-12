Москва, , 06:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин воспринял с облегчением сообщение о спасении младенца из-под завалов дома, обрушившегося 31 декабря 2018 года в Магнитогорске. Об этом 12 декабря сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в интервью «Комсомольской правде».

По словам, Зиничева, в те дни президент был очень собран, а до этого ему было доложено, что выживших в результате обрушения нет.

«А живые все-таки есть», — отреагировал Путин, когда узнал о спасённом младенце.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение перекрытий в одном из домов Магнитогорска произошло 31 декабря 2018 года. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа, в результате погибли 39 человек. Однако, несмотря на морозы и длительное время нахождения под завалами — прошло более 30 часов — выжил мальчик Ваня Фокин.

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