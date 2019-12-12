Сан-Франциско, США, , 06:10 — REGNUM Голливудский продюсер Харви Вайнштейн согласился выплатить компенсации на общую сумму $25 млн женщинам, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, сообщает 11 декабря агентство AFP со ссылкой на адвоката одной из актрис.

Отмечается, что по предварительному соглашению деньги будут распределены между более чем 30 «пострадавшими». При этом самые известные актрисы Голливуда — Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, которые также обвиняли Вайнштейна в домогательствах, — не являются участницами процессе.

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Как сообщало ИА REGNUM, скандал с участием Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года. Тогда десятки женщин объявили его в различных преступлениях — от сексуальных домогательств до изнасилований. После этого в США и других западных странах многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.

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