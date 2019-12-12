Анадырь, , 05:52 — REGNUM На центральной площади Анадыря на Чукотке коммунальные службы 12 декабря приступили к монтажу главной новогодней ёлки региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Четвёртый год подряд искусственная ёлка высотой 10,5 метров будет радовать горожан и гостей Анадыря в новогодние праздники. Ёлку купили в Москве, к ней же ‑ и гирлянды с большими шарами.

«Приступили к установке. Обычно на это уходит дня три, но многое зависит от погоды. Если всё пойдёт по графику, то на выходных всё будет готово», — рассказали в МУП «Горкоммунхоз» Анадыря.

Как сообщало ИА REGNUM, самая дорогая в мире ёлка, стоимость которой оценивается в 14 млн долларов, стоит в отеле «Кемпински Байя», в курортном городе Марбелья в Испании.