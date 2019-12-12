Москва, , 07:29 — REGNUM Потерять работу в России опасаются 26% граждан, при том, что компании в ближайшие месяцы планируют сокращать менее одного процента работников. Об этом 12 декабря сообщает газета «Известия».

По результатам проведенного в конце 2019 года компанией HeadHunter исследования настроений на рынке труда, 26% опрошенных заявили, что для них существует (9%) или «скорее» существует (17%) угроза увольнения. Это на 2% и 1% больше, чем аналогичные результаты прошлого квартала и 2018 года.

Одновременно, 33% респондентов уверены, что их рабочим местам ничто не угрожает.

Самую большую неуверенность (по убывающей) испытывают работники в сфере безопасности, банков и инвестиций, управления персоналом, транспорта, продаж и закупок.

Гораздо уверенней себя чувствуют работающие в науке и образовании, добыче сырья, консультировании, а также сотрудники НКО и рабочий персонал.

Отмечается, что, по данным Минтруда, российские работодатели планируют в ближайшие месяцы уволить примерно 281 тыс. человек — 0,4% работников. В большей степени это затронет работающих на транспорте и в банковской сфере.