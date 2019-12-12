Владивосток, , 04:45 — REGNUM Во Владивостоке состоялось торжественное мероприятие с возложением цветов к памятнику воинам, погибшим в ходе локальных войн и вооружённых конфликтов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Мероприятие было посвящено 25-й годовщине с начала военной операции в Чечне, которая унесла тысячи человеческих жизней. В различных локальных войнах погибло более 200 жителей Приморья, 9 человек стали Героями России. Перед собравшимися возле дворца молодежи выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти тем, ценой своей жизни спасал мирных жителей. 9 наших ребят удостоены высокого звания «Герой России», их именами названы школы и улицы, одна из таких улиц есть во Владивостоке — в честь Владимира Марченко, который погиб от снайперской пули, прикрывая своих товарищей», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, вечер памяти героев чеченской войны под названием «автомат и гитара» прошёл в Перми.