Ватикан, , 04:16 — REGNUM Для покрытия дефицита своего бюджета Ватикан использует пожертвования для бедных, которые присылают католики со всего мира, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Они сообщают, что в 2018 году на счета фонда «Пенни Святого Петра», который собирает средства для бедных, поступило более 55 млн евро. Однако только 10% из них ушло на благотворительность.

«Церковь не афиширует, что большая часть этих денег идет на то, чтобы закрыть дыру в бюджете», — добавил источник.

Отмечается, что дефицит бюджета Ватикана в 2019 году составил 70 млн евро при общих расходов в 300 млн евро. При этом, как отмечает газета, сокращаются и пожертвования в фонд — в этом году католики пожертвовали бедным на 10 млн евро меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Ватикан передал один из своих дворцов службам, занятым заботой о бездомных. В этом здании смогут разместиться до 50 человек.

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