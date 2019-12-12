Владивосток, , 03:58 — REGNUM На набережной Владивостока неизвестные разукрасили установленную здесь ёлку бумажными чебуреками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Власти города обратились в правоохранительные органы, посчитав несогласованное украшение ёлки бумажными чебуреками актом вандализма. «Украшения» сняли.

Теперь полиция будет разыскивать тех, кто так необычно украсил новогоднюю ёлку, установленную в одном из самых многолюдных мест дальневосточной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Биробиджана провёл в Instagram опрос, какая ёлка нужна городу — живая или искусственная. Искусственная ёлка была куплена в Китае, и сейчас идёт монтаж конструкции.