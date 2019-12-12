Оттава, , 04:39 — REGNUM Морозы до минус 50 градусов по Цельсию ожидаются в некоторых районах Канады в ночь на 12 декабря. Об этом предупреждает Национальное метеобюро Канады.

Предупреждение касается в первую очередь жителей Юкона, Северо-Западных территорий, северных частях провинций Альберта, Квебека, Ньюфаундленда и Лабрадора, Онтарио и Саскачевана.

Также метеобюро прогнозирует обильные снегопады — от 15 до 25 см снега — в южной части Онтарио и Британской Колумбии, и в северной части Новой Шотландии.

Предполагается, что экстремальные погодные условия приведут к отмене школьных занятий.