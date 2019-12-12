Москва, , 01:05 — REGNUM Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за оскорбление граждан, совершённое должностным лицом, получил положительный отзыв комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству. Об этом 12 декабря сообщил заместитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).

«Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. — цитируют «Известия» депутата. — Мы тогда его внимательно изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан чиновниками. Практически мы разработали зеркальную норму».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект был внесён в Госдуму в конце апреля 2019 года. Документ предусматривает введение новой статьи в Уголовный кодекс РФ 286.2 «Оскорбление, совершенное должностным лицом». Таким образом законодатели предложили «уравнять» правовое положение субъектов публичной власти и граждан России в части сбалансированного действия уголовной ответственности за оскорбительные высказывания, в целях восстановления социальной справедливости.

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