Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Правила, касающиеся содержания видео, публикуемого на портале YouTube ужесточила администрация сайта. Об этом 11 декабря сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте интернет-сервиса.

Администрация сайта предупредила пользователей, что будет удалять записи, содержащие не только явные, но и завуалированные угрозы, а также оскорбления, касающиеся расовой и половой принадлежности, а также сексуальной ориентации.

Это подразумевает, что удаляться будет контент, содержащий имитацию насилия либо текст с намёком на то, что насилие будет иметь место в дальнейшем в отношении некоего лица. Все новые правила будут касаться не только видеоконтента, но и комментариев к записям.

Такие правила будут применяться и к тем, кто размещает видео на YouTube на постоянной основе, а также и к обычным пользователям. Меры будут приняты в отношении каналов, размещающих записи с нападками на кого-либо. При этом в качестве санкционных мер владельца канала могут лишить возможности извлекать финансовую выгоду путём размещения видео. В дальнейшем канал может быть полностью заблокирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что YouTube перестал приравнивать насилие в видеоиграх к реальному насилию. Сервис будет воспринимать такой контент как заранее записанную видеозапись, что позволит отменить возрастные ограничения для пользователей.

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