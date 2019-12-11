Воронеж, , 23:32 — REGNUM В пресс-службе авиакомпании «РусЛайн» рассказали, что авиаперевозчик в зимнем сезоне возобновит полеты из Воронежа в Казань, Сочи и Симферополь, сообщает информационный портал Aviaport.ru.

Коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов прокомментировал принятое решение: «С наступлением зимнего сезона, думаю, данное предложение будет особо актуально. Мы постарались сделать гибкие и доступные тарифы, которые позволят воронежцам отлично отдохнуть в период новогодних праздников, каникул и не только».

Стало известно, что рейс будет выполнять лайнер Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю. Ориентировочное время в пути в Казань — 1 час 25 минут, в Сочи и Симферополь — примерно 2 часа.