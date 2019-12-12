Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Проблемы в работе социальной сети Instagram отметили пользователи в ряде стран мира. Об этом 11 декабря можно узнать из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе популярной социальной сети были зафиксированы с 14:17 по времени восточного побережья США (22:17 мск).

Чаще других на некорректную работу сервиса жалуются пользователи в США, в странах Европы, и в Латинской Америке. В России основная часть жалоб на сбои поступила от жителей Санкт-Петербурга.

Основная часть пользователей испытала проблемы при просмотре ленты новостей (около 57%), 21% не могут смотреть «сторис», еще порядка 20% пользователей вообще не смогли авторизоваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о некорректной работе социальных сетей Facebook и Instagram.

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