Вашингтон, , 22:59 — REGNUM За 48 часов до начала церемонии вручения премии The Game Awards 2019 за достижения в области видеоигр в сервисе Steam появится 13 демоверсий новых проектов. Об этом 11 декабря сообщил на своей странице в Twitte бессменный ведущий церемонии Джефф Кейли.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1204810673684799488

По его мнению, уровень развития The Game Awards позволяет сделать «следующий шаг» на пути к реализации полностью цифрового подхода к формированию пространства событий.

«Давайте посмотрим правде в глаза: не каждый может посетить реальную выставку или потребительское мероприятие. Игровой фестиваль с самого начала разрабатывался как мероприятие без барьеров, распространяющее преимущества физического мероприятия на мировое игровое сообщество, которое следит за The Game Awards», — сказал Кейли.

Таким образом, за 48 часов до начала The Game Awards 2019 геймеры смогут установить в Steam демоверсии следующих игр: System Shock (Nightdive Studios), Eastward (Pixpil/Chucklefish), Spiritfarer (Thunder Lotus), Moving Out (SMG Studio/Devm Games/Team17), Röki (Polygon Treehouse/United Label), Chicory (Greg Lobanov), Wooden Nickel (Brain&Brain), Haven (The Game Bakers), Heavenly Bodies (2pt Interactive), Acid Knife (Powerhoof), The Drifter (Powerhoof), CARRION (Phobia/Devolver) и SkateBIRD (Glass Bottom Games).

Напомним, церемония вручения премии The Game Awards 2019 начнётся 12 декабря 2019 года в театре Microsoft, расположенном в Лос-Анджелесе. Список номинантов был объявлен 19 ноября 2019 года.

