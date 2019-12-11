Сан-Франциско, США, , 22:44 — REGNUM Twitter профинансирует проект, связанный с разработкой открытого и децентрализованного стандарта для социальных сетей. Об этом 11 декабря сообщил портал Engadget.

Проект получил название Bluesky, его анонсировал генеральный директор Twitter Джек Дорси. Он пояснил, что соцсеть в результате своего развития стала более открытой, но при этом децентрализованной.

В результате появились проблемы с возможностью применения глобальной политики при борьбе с дезинформацией и различными злоупотреблениями. Он отметил, что новые технологии, подобные блокчейну, делают децентрализованный подход более жизнеспособным.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что администрация социальной сети Twitter назвала главные тренды 2019 года. Она опубликовала списки в своём официальном блоге.

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