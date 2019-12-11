Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Спортсмены, приезжающие в США, испытывают затруднения с получением «грин-карты», пишет The Wall Street Journal.

С такими проблемами эта категория иностранцев сталкивается всё чаще за последние три года. Издание связывает тенденцию с ужесточением миграционного законодательства, осуществляемого президентом Штатов Дональдом Трампом.

Вопрос в большей степени касается категории «лиц, обладающих выдающимися способностями». Уровень одобрения запросов на получение «грин-карты» для этой категории снизился до 56,3%, а перечень требований расширился.

В указанную категорию попадают спортсмены и тренера, отмечает издание. Им стало сложнее объяснить американским миграционным службам, за счёт чего их нужно считать лицами, «обладающими выдающимися способностями».

Напомним, ужесточение миграционного законодательства было одним из программных пунктов Трампа во время его избирательной кампании.

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