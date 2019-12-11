Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Видеосервис YouTube объявил том, что он ужесточает политику в отношении скрытых угроз и оскорблений, а также иного агрессивного поведения пользователей. Об этом компания сообщила 11 декабря в своём официальном блоге.

С этого момента сервис не будет пропускать материалы, в которых авторы «скрыто оскорбляют» людей по признакам пола, расы или сексуальной ориентации. В компании также отметили, что уже почти закончена работа по внедрению функции, которая даст операторам каналов возможность просматривать потенциально опасные комментарии перед тем, как они станут видны всем пользователям.

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал по поводу того, что YouTube отказался блокировать видео блогера Стивена Краудера, который высмеивал автора портала Vox Карлоса Мазу за то, что он является гомосексуалистом. Видеосервис заявил, что Краудер не нарушал его буквальные правила.

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