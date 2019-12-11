Москва, 11 декабря 2019, 21:38 — REGNUM С 30 марта 2020 года авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять прямой регулярный рейс из Москвы в Мумбаи, сообщает информационный портал TravelRussianNews.
В пресс-службе авиакомпании рассказали подробности: «Рейс будет выполняться с 30 марта четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, обратный рейс — по вторникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути 6 часов 45 минут».
Добавим, что открывая подобный прямой рейс, «Уральские авиалинии» дают возможность жителям и других городов летать в Мумбаи с большим комфортом: так, для путешественников из Калининграда, Сочи, Санкт-Петербурга и других городов, куда летает авиаперевозчик, будут доступны удобные пересадки в Москве.