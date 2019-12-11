Екатеринбург, , 21:35 — REGNUM Самая густонаселённая школа в Екатеринбурге №181 уже скоро вздохнёт свободнее благодаря пристрою. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Как заявили представители мэрии на заседании комиссии гордумы по образованию, пристрой торжественно сдадут 1 сентября 2020 года. Там поместятся ещё 500 учеников.

Сейчас в «резиновой» школе в микрорайоне Краснолесье учатся в две смены более тысячи учеников, из них почти 400 — первоклассники.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Екатеринбурге произошёл «школьный коллапс». Школы города приняли экстремальное число детей в первые классы — в одном из учреждений пришлось вводить даже 1 «Х» класс.

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