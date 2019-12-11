Москва, , 21:34 — REGNUM Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся 10 декабря, был одной из крупнейших политических фигур в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин.

«Юрий Лужков был очень крупной фигурой федерального масштаба. В его бытность конечно Москва очень сильно изменилась. Модно по каким-то направлениям критиковать, по каким-то хвалить. В части местного самоуправления его деятельность подвергается критике и обоснованно. Именно при Лужкове с 1993 по 1997 год отсутствовали органы местного самоуправления и эти функции выполняла Московская городска дума», — рассказал Зубрилин.

По его мнению, этот четырёхлетний вакуум позволил в период проведения залоговых аукционов и массовой приватизации нарушить многие имущественные права граждан. Однако нельзя не признать, что в тот момент Лужков был стабилизирующей фигурой. Без него негативные последствия были бы сильнее. Бывший мэр старался принуждать своих подчинённых ограничивать чиновничьи аппетиты, считает Зубрилин.

«Лужков сыграл свою роль в истории Москвы. На 30% он был не прав, а на 70% прав. Давайте не будем повторять ошибки, а приветствовать те положительные моменты, которые укладываются в 70%. Я считаю, что наша страна потеряла очень крупного политического деятеля. Мы будем помнить все добрые дела, которые он сделал на посту мэра Москвы», — заявил Зубрилин.

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