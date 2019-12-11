Краснодар, , 21:26 — REGNUM Сочи Парк разработал новую билетную систему, которая будет использоваться для аттракционов — теперь стоимость будет зависеть от роста отдыхающих, а не от их возраста, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 28 декабря. Дети ростом до 100 сантиметров смогут покататься на всех аттракционах бесплатно, детям от 100 сантиметров до 140 необходимо будет приобрести детский билет, а всем, кто выше — только взрослый. В пресс-службе парка объяснили: «подобная практика успешно применяется в ведущих европейских парках развлечений. В первую очередь, это новшество исключит ситуации, когда гость, уже находясь в парке, не может прокатиться на аттракционах из-за ограничений по росту».

Генеральный директор туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко уверена, что новая система будет более удобной, так как «было всегда проблематично… каждый раз подтверждать возраст своего ребенка свидетельством о рождении».