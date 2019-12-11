Москва, 11 декабря 2019, 21:25 — REGNUM Авиаперевозчик «ИрАэро» объявил об открытии продажи билетов на новые субсидированные правительством маршруты на 2020 год, сообщает информационный портал TravelRussianNews.
В пресс-службе авиакомпании уточнили, что «в географию полётов вошли: Сочи, Саратов, Нижний Новгород, Самара, Калининград, Новый Уренгой, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Оренбург, Красноярск, Талакан, Чита, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Нерюнгри, Магадан, Певек, Благовещенск, Усть-Кут, Ленск». Программа реализуется по постановлению Правительства РФ № 1242.
Специальными ценами смогут воспользоваться все желающие, и их количество ограниченно только вместимостью салона эконом-класса. Начальник службы организации перевозок «ИрАэро» Александр Макин ответил, что «с начала 2019 года мы перевезли в рамках постановления 1242 более 45 тысяч человек».