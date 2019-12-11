11 декабря 2019 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 21:36 — REGNUM За 20 дней до Нового года в Петербурге включили особую праздничную подсветку 17 городских мостов. Некоторые из них получили такую привилегию впервые.

В срок до 20 декабря по всему городу планируется подключить более 2,5 тысячи других праздничных конструкций. Среди них будут и все городские ёлки.

Вид на здание Эрмитажа через новогоднюю иллюминацию на Дворцовом мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодняя подстветка Троицкого моста Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодняя подстветка Троицкого моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Для каждого из освещенных сегодня мостов специалисты разработали собственную концепцию оформления, сообщает 11 декабря телеканал «Санкт-Петербург».

Например, на Дворцовом мосту центральным элементом стали ротонды, символизирующие парковые беседки.

Вид на стрелку Васильевского острова через новогоднюю иллюминацию на Дворцовом мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние украшения на Дворцовом мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние украшения на Дворцовом мосту Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовом мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас подход только один — это не навредить той архитектуре, которая есть в городе», — объяснил принцип «праздничной» работы замдиректора городского центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков.

Новогодние украшения у Эрмитажа Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние украшения на Дворцовом мосту Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовом мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние украшения на Дворцовом мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние украшения на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

На оформление города к Новому году выделено 300 млн рублей, все яркие украшения будут радовать петербуржцев и гостей Северной столицы вплоть до старого Нового года.

Подсветка главной городской ёлки на Дворцовой площади будет включена круглосуточно.