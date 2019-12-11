Санкт-Петербург, 11 декабря 2019, 21:36 — REGNUM За 20 дней до Нового года в Петербурге включили особую праздничную подсветку 17 городских мостов. Некоторые из них получили такую привилегию впервые.

В срок до 20 декабря по всему городу планируется подключить более 2,5 тысячи других праздничных конструкций. Среди них будут и все городские ёлки.

Вид на здание Эрмитажа через новогоднюю иллюминацию на Дворцовом мосту
Вид на здание Эрмитажа через новогоднюю иллюминацию на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя подстветка Троицкого моста
Новогодняя подстветка Троицкого моста
Новогодняя подстветка Троицкого моста
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя подстветка Троицкого моста
Дарья Драй © ИА REGNUM

Для каждого из освещенных сегодня мостов специалисты разработали собственную концепцию оформления, сообщает 11 декабря телеканал «Санкт-Петербург».

Например, на Дворцовом мосту центральным элементом стали ротонды, символизирующие парковые беседки.

Вид на стрелку Васильевского острова через новогоднюю иллюминацию на Дворцовом мосту
Вид на стрелку Васильевского острова через новогоднюю иллюминацию на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас подход только один — это не навредить той архитектуре, которая есть в городе», — объяснил принцип «праздничной» работы замдиректора городского центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков.

Новогодние украшения у Эрмитажа
Новогодние украшения у Эрмитажа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Новогодние украшения на Дворцовом мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовой набережной
Новогодние украшения на Дворцовой набережной
Новогодние украшения на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовой набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM

На оформление города к Новому году выделено 300 млн рублей, все яркие украшения будут радовать петербуржцев и гостей Северной столицы вплоть до старого Нового года.

Подсветка главной городской ёлки на Дворцовой площади будет включена круглосуточно.

Новогодние украшения на Большой Конюшенной улице
Новогодние украшения на Большой Конюшенной улице
Дарья Драй © ИА REGNUM