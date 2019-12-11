Москва, , 21:18 — REGNUM Составы МЦД в ускоренном режиме будут заменены на современные «Иволги». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телепередачи «Прямой диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

«Мы приняли решение ускорить обновление. Я думаю, что мы с коллегами в ближайший месяц обсудим. И, наверное, всё-таки будем ускорять и обновлять состав не в течение двух лет, а в течение года», — сказал Собянин.

По его словам, все технические возможности для такой ускоренной замены у властей Москвы имеются, и в ближайший месяц руководство города примет соответствующее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября состоялся официальный запуск двух линий МЦД. В запуске движения поездов по линиям принял участие президент РФ Владимир Путин.