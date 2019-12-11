Нижний Новгород, , 20:47 — REGNUM По итогам осеннего призыва в войска до настоящего момента отправлены 1,3 тыс. нижегородцев. Об этом заявил военный комиссар области Владимир Паков.

По его словам, всего было принято решение о направлении на военную службу 1,7 тыс. призывников из региона, что составляет 95% от государственного задания. На заседания призывных комиссий явились 11,08 тыс. потенциально военнослужащих. 6,27 тыс. призывников получили отсрочку, из них 5,6 тыс. — в связи с получением образования, 600 — из-за временной негодности к службе, 19 человек — по семейным обстоятельствам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Паков отмечал, что актов уклонения от военной службы в регионе не зафиксировано. Ссократилось число обращений с несогласием на решения медкомиссий. При этом около 250 призывников отправили на дополнительное медицинское обследование.