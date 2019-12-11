Москва, , 20:37 — REGNUM Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин часто виделся с экс-мэром столицы Юрием Лужковым в последние годы жизни последнего. Об этом Собянин заявил в эфире телепередачи «Прямой диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

«В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто, в этом году раза четыре или пять», — сказал Собянин.

По его словам, при встречах Лужков много рассказывал о своей хозяйственной деятельности и сельскохозяйственной проблематике в целом, а проблемы и вопросы столицы Собянин и Лужков практически не затрагивали.