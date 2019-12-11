Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Фанаты вселенной «Звёздных войн» создали в сети петицию, в которой они попросили разработчиков игры Mortal Kombat 11 добавить в неё Дарта Вейдера. Об этом 11 декабря сообщил портал Screen Rant.

Мейсон Карр создал петицию в надежде, что Тёмного лорда ситхов добавят в будущее официальное дополнение к Mortal Kombat 11 под названием Fighter Pack II. Поклонники тёмной стороны также предложили, чтобы персонажа озучивал один из тех актёров, которые ранее работали над этой ролью.

Напомним, ранее в игру были добавлены такие персонажи, как Шан Цзун, Ночной Волк, Терминатор T-800, Синдел, Джокер и Спаун. Релиз MK Kombat Pack состоялся 23 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Смесь Left 4 Dead и Aliens: в ранний доступ вышел кооперативный шутер GTFO