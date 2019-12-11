Москва, , 20:11 — REGNUM Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался по причине осложнений после перенесённого инфаркта. Об этом заявил главврач клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух.

По его словам, Лужков неоднократно посещал клинику из-за проблем с сердцем. 10 декабря экс-мэр был в срочном порядке доставлен в «Гроссхадерн» для диагностики, после чего специалисты установили, что у бывшего мэра Москвы закрыты все сердечные сосуды.

После проведённой катетеризации их удалось открыть, однако позже обнаружилась другая проблема: из коронарных сердечных сосудов началось кровотечение. Повторная процедура с катетером не помогла: сердце Лужкова остановилось.