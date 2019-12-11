Москва, , 19:47 — REGNUM Россия окажет содействие ветеранам, живущим за рубежом и желающим посетить Парад Победы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин на заседании оргкомитета «Победа».

«В праздновании 9 мая в Москве примут участие ветераны войны, проживающие в государствах СНГ и ряде других стран. Мы оказываем в этом помощь», — сказал Панкин.

Он анонсировал проведение международной конференции под названием «Молодежь диаспоры: помним прошлое, смотрим в будущее», которая пройдёт в марте 2020 года в Берлине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать над выплатами для ветеранов Великой Отечественной ко Дню Победы.

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