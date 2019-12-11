Копейск, Челябинская область, , 19:43 — REGNUM В Челябинской области 25-летний гражданин отдан под суд. Ему вменяют получение взяток от заключённого и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее гражданин работал в одной из колоний младшим инспектором отдела безопасности. Следователи считают, что он много раз получал от одного из заключённых взятки за пронос мобильных телефонов в учреждение. Всего с его помощью в «зону» пронесли 27 аппаратов, уплатив ему более 65 тыс. рублей.

Дело гражданина рассмотрит суд Копейска. Ему грозит до восьми лет колонии. Жилой дом и автомашина арестованы.