Москва, 11 декабря 2019, 19:35 — REGNUM Помощь в приезде в Россию для участия в Параде Победы в 2020 году будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают за рубежом, заявил 11 декабря заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин на заседании оргкомитета «Победа».
Напомним, в 2020 году исполняется 75 лет победы Красной армии над нацистской Германией. В Москве состоится Парад Победы, на который приглашены в том числе глав ряда государств.
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