Москва, , 19:35 — REGNUM Помощь в приезде в Россию для участия в Параде Победы в 2020 году будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают за рубежом, заявил 11 декабря заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин на заседании оргкомитета «Победа».

Панкин "В праздновании 9 мая в Москве примут участие ветераны войны, проживающие в государствах СНГ и ряде других стран».

Напомним, в 2020 году исполняется 75 лет победы Красной армии над нацистской Германией. В Москве состоится Парад Победы, на который приглашены в том числе глав ряда государств.

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