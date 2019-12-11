Москва, , 19:17 — REGNUM Схема движения и работа городского транспорта в центре Москвы будут скорректированы 12 декабря на время прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, с 0:01 и до конца дня будет ограничено движение в Соймоновском проезде, а также на участке улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. В районе дома 2, строение 1 по Лужнецкому проезду будет запрещена парковка.

Сообщается также, что вход и выход со станции метро «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15:30.

Напомним, отпевание Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, проведёт в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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