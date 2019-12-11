Москва, , 19:10 — REGNUM Схема движения автомобилей и наземного общественного транспорта в центре Москвы изменится в связи с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя, где пройдёт отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Так, движение будет ограничено по Соймоновскому проезду, части улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Помимо этого, запретят поворот со Знаменки на Волхонку.

Также планируется закрыть вход и выход со станции метро «Кропоткинская» в период с начала движения и по 15:30.

Будут внесены изменения в автобусные маршруты №№ М3, С12, 255 64 и 216.