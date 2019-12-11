Озёрск, Челябинская область, , 19:08 — REGNUM В челябинском Озёрске 26-летний детский тренер стал фигурантом ещё двух новых уголовных дел о приставании к несовершеннолетним девочкам. Об этом пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, о якобы приставаниях с его стороны рассказали ещё две девочки — восьми и девяти лет. Таким образом, всего за осенние месяцы о него могли пострадать три ребёнка.

В СКР официально не подтверждают информацию во новых делах против педагога.

Как сообщало ИА REGNUM, педагог был арестован был арестован в ноябре до января. Ему вменили сексуальное приставание к девятилетней девочке.