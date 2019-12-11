Москва, , 19:00 — REGNUM Более 40% опрошенных ВЦИОМ поставили практически смертельный диагноз медицине, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«То, что более 40% опрошенных заявили ВЦИОМу о недоверии врачам — это очень серьёзный диагноз. Практически смертельный. На бравурные заявления чиновников о том, как стремительно растет качество медицинских услуг и повышается уровень проникновения высоких технологий, люди отвечают недоверием», — отметил Лебедев в Facebook.

Парламентарий считает, что пришло время пересмотреть подходы к финансированию медицины.

«Если в ближайшее же время не будет пересмотрен подход к финансированию медицинской отрасли, а самое главное — не будут поменяны люди, которые отвечают за это на государственном уровне, отечественную медицину, постигнет та же судьба, что и космонавтику. Полный провал», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% жителей России, следует из результатов совместного исследования «Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль» Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа». Опрос проводился в декабре 2019 года, пишет РБК.