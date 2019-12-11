Москва, , 19:04 — REGNUM Сообщения СМИ о полном параличе, якобы наступившем у актрисы Анастасии Заворотнюк, прокомментировали её представители. Публикация сделана 11 декабря в социальной сети Instagram.

Авторы поста отметили, что время перед Новым годом — это такое время, когда не хочется никакого негатива, а гораздо приятнее и полезнее думать и мечтать о хорошем.

А тем, кто не согласен, близкие актрисы попросили вспомнить мудрость «никогда не желай другому того, чего не желаешь себе». Также представители Заворотнюк выразили благодарность всем, кто поддерживает актрису в трудное время, и напомнили, что по-прежнему не собираются давать никаких комментариев относительно болезни актрисы, а публикации — это ответ на выпады СМИ, который близкие Заворотнюк вынуждены дать, чтобы избежать лишних домыслов.

Сообщение размещено под фотографией, изображающей заголовки ряда СМИ о параличе, якобы поразившем актрису. Все заголовки перечёркнуты крест-накрест жирной красной линией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд СМИ опубликовал информацию о якобы частичном параличе актрисы Заворотнюк.

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