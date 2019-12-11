Белвью, США, , 18:50 — REGNUM Студия 10 Chambers Collective выпустила в ранний доступ в Steam свой кооперативный шутер GTFO. Игра появилась в каталоге сервиса 10 декабря.

Издание Engadget оххарактеризовало эту игру как сместь Left 4 Dead и Aliens. Геймерам предлагается выступить в роли бойцов спецназа, противостоящих атакам полчищ монстров внутри некого подземного сооружения.

Стоит отметить, что некоторые дизайнеры проекта ранее работали над созданием серии игр Payday. Геймеры отмечают, что GTFO чем-то похожа на игры игр франшизы Aliens, например, наличием огнестрельного оружия и сканеров движения. При этом команда 10 Chambers Collective включила в игру процедурно генерируемые элементы, что позволяет делать матчи не похожими друг на друга.

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