Тюмень, , 18:42 — REGNUM В Тюменской области за месяц, с 16 ноября по 11 декабря, зарегистрировано семь случаев кори с лабораторным подтверждением. Все заболевшие — непривитые от кори, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным эпидемиологического расследования, все случаи кори связаны с прибывшей в Тюменскую область из Надыма (ЯНАО) женщиной, находившейся на территории региона с 8 по 12 ноября.

Специалисты напоминают, что корь — это вирусная высокозаразная инфекционная болезнь, передающаяся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Опасна своими осложнениями. Самая эффективная защита от кори — прививка.