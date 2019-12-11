Москва, , 18:39 — REGNUM Любовь к собственной Родине даёт силы идти вперёд и выдерживать все испытания. Об этом в ходе торжественного приёма по случаю Дня героев России заявил президент РФ Владимир Путин.

«Любовь к Родине — это священное чувство для нашего народа. Именно оно ведёт вперед, даёт силы выдерживать все испытания, заставляет дрогнуть и отступить любого врага», — сказал Путин.

По его словам, народ России помнит и чтит своих героев, а также тех, кто выполнял свою обязанность перед Отечеством.

Глава государства заявил, что все жители страны преклоняются перед теми, кто отстаивал свободу и независимость страны.