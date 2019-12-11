Махачкала, , 18:43 — REGNUM По обвинению в превышении должностных полномочий предстанет перед судом глава Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев. Чиновник незаконно передал одному из сел республиканский земельный участок стоимостью более 36 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

Установлено, что в 2017 году Гаджиев незаконно подписал постановление о передаче участка общей площадью более 25 тыс. кв. м в собственность села Усемикент Каякентского района. При этом он, как считает следствие, точно знал, что эта земля является республиканской собственностью.

«Противоправными действиями Гаджиева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен существенный материальный ущерб Республике Дагестан на общую сумму более 36 млн рублей», — отметили в СК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего года против Магомедэмина Гаджиева было возбуждено еще одно уголовное дело, также по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он организовал незаконную добычу и вывоз более 15 тыс. кубометров морского песка с побережья Каспия. Нанесенный окружающей среде ущерб оценен в 3,6 млн рублей.

Позже Советский районный суд города Махачкалы по ходатайству следствия временно отстранил Гаджиева от должности главы Каякентского района.

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