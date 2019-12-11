Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Популярный ресурс The Pirate Bay тестирует новую функцию, которая фактически превращает его в пиратский потоковый сервис. Об этом 11 декабря сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/redusers/status/1204766606741712896

На сервисе в описании ссылок появилась новая зелёная кнопка Play (иногда это кнопка B,) которая переводит посетителей ресурса на сайт BayStream (похож на упрощённый YouTube), где ведётся потоковая трансляция искомого фильма или эпизода сериала. Таким образом, теперь потребители пиратского контента поучили возможность просматривать его сразу, без необходимости скачивания.

Напомним, портал The Pirate Bay специализируется на индексации BitTorrent-ресурсов и составлении каталога для поиска torrent-файлов. Он начал свою работу более 16 лет назад, 15 сентября 2003 года.

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