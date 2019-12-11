Москва, , 18:21 — REGNUM Вице-премьер Татьяна Голикова проработает предложение о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю 75-летия Победы. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 декабря.

«Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам», — обратился Путин к Голиковой.

Глава государства предложил установить дополнительные выплаты как ветеранам, так и другим категориям граждан, которых «традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников и юбилейных дат».

Читайте развитие сюжета: Шойгу заявил о создании документального кино о Великой Отечественной войне